“Ti posso conoscere” un fan impazzisce per la velina Mikaela – FOTO

Nuovo scatto sensuale per la velina bionda Mikaela Neaze Silva, cuissard leopardati rosa e body nero attillato. Sensuale e ipnotica come non mai

Mikaela Silva fa impazzire il web ancora una volta. La 26enne è bellissima e possiede un fisico da urlo, aspetto concessole grazie alle sue origini miste per metà angolese e dall’altra afgana. Assieme alla collega di bancone a “Striscia la notizia” Shaila Gatta fa incetta di cuori con le sue movenze sinuose.

Lei e Sheila hanno sostituito le ex veline Ludovica Frasca e Irene Cioni ma hanno già catturato senza mezzi termini, ogni volta le coreografie che propongono sono sempre ben costruite per mettere in mostra le loro doti da ballerine provette. Vediamo gli ultimi due scatti pubblicati da Mikaela che stanno facendo molto scapolare tra i suoi fan sui social.

Mikaela Silva, “Loving my all”. Fan in estasi

“Loving my all, loving my body, skin, hair 💖” scrive Mikaela come commento degli ultimi due scatti postati sulla sua pagina Instagram. La ritroviamo in body nero sgambatissimo e cuissard al ginocchio rosa pitonati che ne mettono in risalto le gambe toniche e slanciate.

Lei appare come una dea dal fisico mozzafiato, i capelli sono la sua carta vincente al primo impatto ma poi subentra il fascino carismatico dello sguardo che ipnotizza chiunque la osservi. “Molto bella 💋 avessi qualche anno di meno ❤️”, “I complimenti non bastano mai😍” ma anche “Ti posso conoscere?”.

I fan le provano tutte per attirare l’attenzione della bella velina di Striscia che non smette di far girare la testa a chiunque ala guardi muoversi sul bancone del programma. In meno di un’ora dalla sua pubblicazione ha infatti ottenuto migliaia di like ed i commenti continuano ad accumularsi a margine dello scatto condiviso.