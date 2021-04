Uno dei cavalieri non è presente nel parterre di “Uomini e Donne” da diverse puntate. I fan se lo stanno chiedendo, cerchiamo di far luce sul giallo

Dopo l’assenza di Tina Cipollari dallo studio di “Uomini e Donne” che ha tanto preoccupato il pubblico di Mediaset, questa volta i telespettatori hanno notato l’assenza di un altro volto molto amato del parterre del programma. Il trono over sta sentendo nettamente la sua assenza ingiustificata visto che non si è mai assentato dalle registrazioni nonostante stia partecipando al dating show ormai da diverse stagioni.

L’imprenditore napoletano dopo la rottura con l’ex compagna e madre di sua figlia Michelle, cerca con tutte le sue forze l’anima gemella, nonostante però la sorte spesso gli sia contraria e sia più volte attaccato su più fronti dagli stessi opinionisti, Gianni Sperti in primis. La sua mancanza nel programma però inizia a far discutere, ed i fan dell’uomo stanno già avanzando ipotesi nefaste legate alla sua salute. Vediamo il reale motivo per cui Armando Incarnato non partecipa più a “Uomini e Donne”.

Armando Incarnato assente nelle ultime registrazioni, come mai?

Da qualche registrazione Armando non è più presente a “Uomini e Donne”. Ma cosa è successo al cavaliere? In tanti se lo stanno chiedendo anche sul web. L’assenza di Tina legata al Covid ha fatto pensare subito che anche lui fosse a casa per lo stesso motivo, ma a differenza dell’opinionista, l’imprenditore è molto attivo sui social e dalle recenti pubblicazioni fatte sulla sua pagina Instagram capiamo che sta bene.

In realtà lui stesso non ha specificato nulla riguardo questa assenza e neppure nei post abbiamo riferimenti vari. Alcuni però pensano che questo suo silenzio sia piuttosto legato a motivi di lavoro, o magari di recitazione.

Più di una volta ha fatto riferimento al fatto di aver fatto la comparsa in film girati a Napoli, tra cui la stessa “Gomorra”, che ricordiamo essere per l’appunto in fase di riprese proprio nel capoluogo campano in questi mesi. Attendiamo maggiori conferme proprio dal diretto interessato.