Workout weekend: allenarsi insieme a Francesca Brandina – VIDEO

Non volete rinunciare ad allenarvi neanche nel fine settimana? Allora seguite il workout del weekend di Francesca Brandina

E’ appena iniziato un altro weekend e il sole in questo fine settimana batterà forte e scalderà le nostre giornate. Cosa c’è di meglio di un allenamento all’aria aperta? Per lasciarvi andare a qualche sfizio in più, prendetevi trenta minuti e dedicatevi ad un workout. Non ve ne pentirete, Francesca Brandina è pronta a consigliarvi un circuito brucia grassi e addome. State facendo il pieno di energie? Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Francesca Brandina: qual è il workout del weekend?

Il workout che vi stiamo per illustrare non è per tutti, ma i più allenati non avranno nessun problema e riusciranno al massimo. Non saranno necessari pesetti di nessun tipo visto che il circuito è a corpo libero. Basterà solo un tappetino. Iniziamo:

4 plank jacks + 1 advanced plank jack, da ripetere per 5 volte; 10 bear crawls; 10 plank jacks + shoulder taps 1 bear crawl + 2 spider abs da ripetere per 5 volte.

Gli esercizi sono da ripetere per cinque volte e tra un giro e l’altro non devono esserci pause. Il tempo stabilito è all’incirca di trenta minuti. Prima di cimentarvi in questo allenamento di livello avanzato non vi dimenticate di riscaldarvi almeno per dieci minuti e una volta finito dedicatene altri dieci allo stretching.

Si consiglia un posto all’aperto, in particolare un giardino visto che alcuni esercizi sono più pericolosi da fare sull’asfalto o cemento. E allora non vi resta che provare, superate le vostre paure e sfidate voi stessi!