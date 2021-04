Zac Efron ricorso alla chirurgia estetica? Com’è ora, irriconoscibile FOTO

Zac Efron ricorso alla chirurgia estetica? Com’è ora, irriconoscibile. Protagonista indiscusso di High School Musical e attore di successo, ha pubblicato un video che ha preoccupato i suoi fans

Zac Efron sei la mia crush storica e ti voglio ricordare così pic.twitter.com/4JxJeX5oV3 — ᵐᵃʳʸ 🎨 evandro e sam stan acc (@fresquedlamour) April 23, 2021

Zac Efron è stato senza ombra di dubbio uno degli attori più amati del mondo di Hollywood ma anche qui in Italia ha riscosso un successo incredibile. Con il suo ruolo in High School Musical diventò uno degli attori più amati dalle ragazzine, che sono cresciute con lui e che lo ricordano con grande affetto. Proprio per questo è stato un trauma per tanti ieri rivederlo dopo un po’ di mesi, visibilmente cambiato. Zac è riapparso per partecipare all’Earth Day, un evento online di Bill Nye, lanciato per diffondere la consapevolezza sul cambiamento climatico e stimolare l’azione tra i giovani di tutto il mondo.

Zac Efron sotto ai riflettori per il suo cambiamento fisico

"Zac Efron":

Per i commenti sul suo aspetto in questa recente foto pic.twitter.com/Hawmu6dyKP — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 23, 2021

Purtroppo non è questo che ha scaturito l’attenzione di tutti, bensì il suo cambiamento fisico. L’attore si è infatti mostrato con qualche ritocco che ha attirato prontamente l’odio del web, è stato massacrato ed è diventato subito vittima di bodyshaming. Nonostante per molti sia palese l’intervento del botox, non ci sono fonti attendibili che possono confermarlo. Se qualcuno si è divertito per le numerose prese in giro, qualcun altro invece si è indignato e ha ricordato quando Zac in una intervista ha rivelato di non essersi mai sentito all’altezza dei suoi colleghi ad Hollywood e di aver sofferto davvero tanto per i canoni di bellezza imposti dal mondo del cinema.

non accetterò mai il nuovo zac efron 😭 pic.twitter.com/9oqCFFjNeI — ans; fratm louis (@an4nas) April 23, 2021

Zac, infatti, al contrario di quello che si possa pensare è sempre stato molto insicuro a causa del suo lavoro e i suoi fans hanno contestato le prese in giro che ieri hanno riempito il web.