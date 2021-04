Samantha De Grenet contro una sua ex coinquilina: “Non so chi sia!”

La showgirl attraverso un’intervista attacca la sua ex coinquilina con parole inattese. Ecco la reazione che tutti aspettavano.

Samantha De Grenet e Stefania Orlando hanno condiviso per alcuni mesi la casa del Grande Fratello Vip. L’Orlando è partita dall’inizio mentre la De Grenet è subentrata successivamente nel reality.

Inizialmente sembrava che tra le due donne di spettacolo ci fossero degli attriti pregressi e che non riuscissero ad andare troppo d’accordo ma successivamente la situazione è andata via via migliorando tanto che hanno condiviso insieme momenti spensierati confrontandosi e rendendosi protagoniste di simpatici siparietti da buone romane.

Una volta però che l’avventura del GF è finita, a distanza di mesi, Samantha De Grenet ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, usando parole che lasciano intendere ci siano ancora problemi irrisolti tra le due.

Botta e risposta tra le due ex gieffine

Quando alla De Grenet è stato chiesto se fosse gelosa del rapporto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, ha risposto:

“Il Grande Fratello Vip è finito e quindi non mi interessa parlarne. Però mi dispiace che qualcuno veda cose che non esistano. Nella vita non sono mai stata gelosa delle amicizie vere, figuriamoci di quelle nate al GF che, pur essendo sincere, non hanno alle spalle la storia delle amicizie della vita quotidiana. E poi non so chi sia Stefania Orlando.“, ha tuonato.

Pronta la reazione dei fan dell’Orlando tanto che in tendenza su Twitter troviamo #nonsochisia e #stefaniaorlando.

Anche il marito della bionda showgirl, Simone Gianlorenzi, ha voluto rispondere ironicamente: “Mia moglie? Non so chi sia”.

Mentre la bella Stefania ha scelto la via della diplomazia pubblicando una storia su Instagram dove ha scritto: “Ci sono persone che non ti sopportano, ti criticano, eppure non possono fare a meno di osservarti. Perché quello che guardano della tua vita è comunque più interessante della loro”.

Restiamo a vedere se la querelle continuerà e soprattutto se verranno spiegati i motivi che si celano dietro tutto questo astio.