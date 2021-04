Accadde oggi. Il 25 Aprile è il 115° giorno del calendario gregoriano. Mancano 250 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 25 Aprile è la festa nazionale nel nostro paese che celebra la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Inoltre è la Giornata mondiale per la lotta contro la malaria e la Giornata Internazionale per la sensibilizzazione sull’alienazione genitoriale. Si ricorda oggi San Marco evangelista.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 23 Aprile: caricato il primo VIDEO sul sito YouTube

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Urso (@andreanutriprof)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 24 Aprile: inaugurazione del pontificato di Papa Benedetto XVI

387 – Sant’Agostino ed il figlio Adeodato ricevono il battesimo da Sant’Ambrogio

1267 – Consacrazione del Duomo di Monreale

1472 – Muore l’architetto rinascimentale Leon Battista Alberti

1507 – Il cartografo Martin Waldseemüller usa per la prima volta il nome America per indicare il nuovo mondo in una carta geografica. Il nome deriva dal navigatore Amerigo Vespucci

1595 – Muore lo scrittore e poeta Torquato Tasso

1599 – Nasce il politico e condottiero inglese Oliver Cromwell

1719 – Pubblicato il romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe

1744 – Muore il fisico e astronomo Anders Celsius

1792 – Nicolas J. Pelletier è la prima persona uccisa tramite l’utilizzo della ghigliottina

1859 – Iniziano i lavori per la costruzione del Canale di Suez

1874 – Nasce il fisico, premio Nobel, Guglielmo Marconi

1911 – Muore lo scrittore Emilio Salgari

1917 – Nasce la cantante Ella Fitzgerald

1926 – Prima assoluta dell’opera lirica Turandot di Giacomo Puccini al Teatro alla Scala di Milano

1940 – Nasce l’attore premio Oscar Al Pacino

1945 – Le truppe nazifasciste si arrendono e lasciano l’Italia dopo le insurrezioni partigiane, ponendo fine all’occupazione tedesca nel paese

Accadde oggi, 25 aprile. I fatti più importanti nella storia

1947 – Nasce l’ex calciatore Johan Cruijff

1953 – Sulla rivista Nature compare l’articolo di James Dewey Watson e Francis Harry Compton Crick , con il quale viene descritta la struttura ad elica del DNA. Riceveranno per questo motivo nel 1962 il premio Nobel per la medicina

1959 – Nasce l’attrice Clarissa Burt

1959 – Primo caso di AIDS di cui si ha notizia (l’inizio dell’epidemia verrà dichiarata nel 1981)

1961 – Nasce il giornalista e conduttore tv Andrea Vianello

1969 – Nasce l’attrice Renée Zellweger

1981 – In Giappone più di cento lavoratori sono esposti alle radiazioni mentre riparavano un guasto nell’impianto nucleare di Tsuruga

1981 – Nasce il pilota brasiliano di Formula 1 Felipe Massa

1982 – Israele si ritira definitivamente dalla penisola del Sinai

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Josep Manel Martínez i Sante🎗 (@picsofkazo)

1995 – Muore la ballerina e attrice Ginger Rogers

2001 – Muore il pilota di Formula 1 Michele Alboreto

2015 – Un terremoto in Nepal di magnitudo 7,8 causa quasi 8.700 vittime