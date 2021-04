“La vicina di casa ideale” Alena Seredova le conquista tutte con il suo sorriso – FOTO

Alena Seredova mostra ai suoi fan quant’è importante tenersi in forma dando per prima a tutti il buon esempio

Con Alena Seredova la natura è stata decisamente generosa donandole bellezza e fascino. Un fisico tanto invidiabile com’è il suo però ha bisogno di essere anche curato per riuscire a mantenere a lungo livelli altissimi. Non a caso la bella modella 43enne può permettersi di sfoggiare un corpo che oltre a far invidia a tantissime 20enni fa sognare una gran fetta di pubblico in Italia. A certi standard Alena è arrivata grazie di certo ad una corretta alimentazione e anche a tanta attività fisica così come mostra attraverso il suo profilo Instagram.

La showgirl di origini ceche ha infatti voluto pubblicare uno scatto in cui si è lasciata ritrarre proprio mentre è intenta al suo amato sport. Alena con una morbida e larga tuta bianca è immortalata mentre si dedica felice alla corsa. Nonostante il poco trucco la sua bellezza non può non saltare agli occhi e quella è solo merito di mamma e papà Seredova.

Il nuovo grande amore di Alena Seredova

Il nome di Alena Seredova è legato ormai quasi nell’immaginario collettivo a quello del portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon. La loro unione è durata circa nove anni e ha visto la nascita di due meravigliosi figli David Lee e Louis Thomas di 11 e 13 anni. La loro separazione ha riempito per settimane le pagine di gossip anche perché influenzata dalla scintilla scoccata tra lo sportivo e la giornalista Ilaria D’Amico. Dopo un periodo certamente non facile per la bella modella ceca il 2015 è stato l’anno della grande svolta nella sua vita sentimentale. Alena ha infatti iniziato una storia d’amore con l’imprenditore Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli che, stando ad alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, potrebbe essere il prossimo futuro presidente della Vecchia Signora.

La loro relazione è stata coronata l’anno scorso dalla nascita della piccola Vivienne Charlotte. Con Alessandro per la bella Alena si è aperto indubbiamente un nuovo ed emozionante capitolo della sua vita che oltretutto l’ha condotta a riprovare la gioia di diventare madre questa volta di una splendida femminuccia.