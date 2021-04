“Mi piaci di più scura”, Alice Basso divide i fan – FOTO

Alice Basso e il cambio look postato in una foto su Instagram, la modella divide i fan: il risultato è sbalorditivo

L’unico termine per descrivere il cambio di look di Alice Basso è “trasformazione“. Non una novità per la modella e influencer, che fashion addicted, ha più volte sperimentato rinnovamenti per quanto riguarda il suo magnifico aspetto. Una bellezza che difficilmente può mutare a variazione, ma quella rappresentata nell’ultima foto postata su Instagram ha diviso i numerosi fan.

Alice Basso: cambio di look sbalorditivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

Alice Basso non ha paura di mostrarsi in modo diverso, e soprattutto non teme i giudizi sull’estetica. Lo ha dimostrato nella battaglia contro il perfezionismo presente sui social, quando ha pubblicato le immagini della sua cellulite, all’insegna dello slogan “normalità“.

Una lotta che continua a perseguire, e solo poco tempo fa ha ricordato sulla sua pagina Instagram di quanto la percezione dell’immagine altrui sia veicolata. Semplicemente cambiando posizione, ha dimostrato come venga modificata la silhouette nel rispetto degli standard dei social.

Autentica e naturale, il suo enorme successo, che si quantifica in 737 mila followers, dipende proprio dalla positività del suo esempio, oltre che dall’immutabile bellezza, libera da qualsiasi criterio. Dote evidente nell’ultimo scatto postato, dove condivide il suo sbalorditivo cambio look.

Cancellata la caratteristica chioma scura in contrasto con gli occhi chiari e magnetici, ha scelto un biondo strepitoso con il quale tingere i suoi capelli. In un attimo la sua figura è illuminata, e splende ancora di più.

Tuttavia non sembra aver messo d’accordo i fan, e qualcuno ha espresso la sua preferenza: “Stavi meglio scura”, “Sei comunque bellissima, ma mora mi piacevi di più”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

Ma in pochi sanno che dietro la descrizione al post, “Blonde inside“, si nasconde una verità. Alice Basso è infatti naturalmente chiara, e tutto ciò che è naturale non può che essere armonico.