Impossibile non indirizzare tutta la vostra attenzione sull’ultimo scatto dalla bellezza disarmante di Valentina Ferragni.

In una Milano incredibilmente soleggiata ed in cui la primavera ha finalmente prevaricato gli argini del fiume in piena di un inverno che sembrava non voler arrendersi mai, la meravigliosa influencer ed imprenditrice, Valentina Ferragni, esordisce con uno scatto che sembra apparire agli occhi dei suoi ammiratori altrettanto senza precedenti. La ventottenne nativa di Bolzano, e sorellina dell’amatissima fonte d’ispirazione mondiale Chiara Ferragni, non accenna a smentire anch’essa il suo potenziale.

Nell’ultimo anno Valentina infatti ha raggiunto importanti traguardi. Il suo “lifestyle inconfondibile”, in special modo per quel che riguarda il suo astro nascente in ambito gioielli. Il suo brand è stato lanciato da lei stessa soltanto qualche mese fa, e con l’attuale esordio del “mono-orecchino” fatto di brillanti sembra aver già conquistato le sue fan più fedeli. Ma veniamo adesso al suo contenuto in versione “intrigante“…

Valentina Ferragni, disarmante: o quando lo zoom “è d’obbligo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

“Sun’s out, boobs out 😂“, scrive puramente ironica Valentina in didascalia allo scatto su Instagram, pubblicato nella serata di ieri, e che il web sembra acclamare immediatamente ed a dismisura. Oltre 121 mila apprezzamenti ed un’infinita di complimenti investono la sempre originale beniamina dei social.

Vestendo un’outfit volto alla comodità ma senza rinunciare ad uno stile, a ben dire appagante, Valentina dopo aver trascorso la giornata tra il training mattutino, una passeggiata assieme al suo cucciolo di cane ed una consequenziale meritata siesta, non poteva mancare di certo anche un suo finale ritratto alla luce del Sole.