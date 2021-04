Amici 20: gaffe pazzesca di un concorrente in gara. Ci pensa zia Arisa

Amici 20. Un concorrente in gara fa una gaffe clamorosa durante un’esibizione. Tanto imbarazzo ma ci pensa la coach Arisa a distendere gli animi. Scopriamo cosa è successo

Il talent show Amici, condotto come sempre da una magistrale Maria De Filippi, non si smentisce nemmeno durante l’edizione attuale. Anche quest’anno sono stati portati all’attenzione del pubblico giovanissimi interpreti che, con la loro voce e le capacità nella danza, saranno sicuramente i numeri uno nel mondo dello spettacolo del domani.

La puntata andata in onda ieri è stata carica di emozioni. La sfida finale ha visto competere Samuele, Deddy e Raffaele; quest’ultimo, purtroppo, è stato eliminato e ha dovuto lasciare la competizione. Grandi ospiti presenti in studio: Nino Frassica, una certezza di ilarità e buon umore, e la cantante Annalisa, incantevole e strepitosa, che è Disco D’Oro con l’album Nuda 10.

E’ successo qualcosa d’imprevisto a uno dei concorrenti in gara, artefice di una gaffe durante un’esibizione. Che cosa è successo?

Amici 20. Il flop di Tancredi e il salvataggio di Arisa

La caratteristica del format di Amici è quello di presentare artisti di età davvero molto giovane, per questo motivo ancora acerbi, per certi aspetti. Non sempre è facile gestire la tensione e l’idea di avere milioni di telespettatori con gli occhi puntati addosso; ciò può giocare brutti scherzi. Senza parlare del fatto della consapevolezza di essere osservati e scrutati anche dai coach e dalla giuria.

Vittima dell’emozione è stato Tancredi. Ha cantato una sua personalissima versione di I love Rock ‘n’ Roll, una delle più famose canzoni rock degli anni ’70, resa celebre dalla cover realizzata da Joan Jett & the Blackhearts. Tancredi ha aggiunto delle strofe tutte sue. Si è tradito fin dall’attacco, partendo in anticipo sulla base. Nonostante il recupero, è uscito fuori tempo nuovamente e ha dovuto interrompere tutto.

Interrogato da Maria De Filippi prima dell’esibizione aveva detto di non essere agitato, tuttavia l’emozione lo ha sopraffatto.

Ci ha pensato Arisa a tranquillizzarlo. “Vuoi un pochino d’acqua? Secondo me ti ci vuole, tesoro?” – ha detto la cantante al giovane interprete, sicuramente per concedergli un secondo di relax e distrazione. Tancredi ha poi concluso con successo la performance.