Barbara Pedrotti e la passione per il mare. La FOTO richiama la normalità

La bellissima Barbara Pedrotti è una giornalista sportiva di SkySport, presentatrice, speaker radiofonica, reporter e conduttrice. Sin da piccola mostra interesse per lo sport sia praticato che visto.

La talentuosa Barbara Pedrotti si è laureata in Mediazione linguistica per le imprese e il turismo a Trento, sin da bambina ha avuto una forte passione per i motori trasmessa dai genitori.

Oltre alla Moto GP, Barbara ha tante altre passioni, la musica, la cucina, le lingue, la letteratura. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo prima come modella poi con delle apparizioni nella trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Barbara Pedrotti vorrebbe svegliarsi al mare, con i piedi nella sabbia

La poliedrica Barbara è molto seguita sul web, su Instagram è seguita da 272mila follower e tutti i suoi amici virtuali la sostengono con grande interesse e simpatia.

Questa mattina la bella Barbara ha pubblicato una sua foto in riva al mare, le sue parole hanno fatto fantasticare il web: “Vorrei svegliarmi sempre così, con il rumore del mare, i piedi nella sabbia e il sole a baciarmi. Tornerà anche la normalità e sarà bellissimo. Comunque amici, dopo un ciao ciao veloce al mare, ora scappo in autodromo.”

Un messaggio carico di speranza e positività che fa guardare ad un futuro prossimo dove dopo la pandemia da Covid19, tutti potranno immergere con leggerezza i piedi in riva al mare rilassarsi con un po’ di normalità.

Barbara con le sue dolci parole ha fatto il pieno di cuoricini ed i commenti dei suoi follower sono dolcissimi: “Sei bellissima“, “Sei stupenda” ed ancora “Illumini le nostre giornate, buona domenica“.