Beautiful, anticipazioni puntata 25 aprile: la diagnosi di Sally

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Wyatt alle prese con i sensi di colpa nei confronti di Sally. Nonostante l’abbia lasciata per tornare Flo, il giovane Spencer è ancora profondamente legato alla sua ex fidanzata e odia vederla soffrire per colpa sua. Nel frattempo, Sally vive un incubo ad occhi aperti. Colpita da improvvisi tremori, che non le permettono di disegnare, la Spectra si fa consolare da Katie, nell’attesa che la nuova dottoressa che ha preso in carico il suo caso le sveli la diagnosi.

Beautiful, anticipazioni 25 aprile: Wyatt si sfoga con Bill

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sallyotterrà finalmente una diagnosi: la malattia di cui soffre (che tuttavia non sarà mai specificata all’interno della soap) è terminale. Alla stilista rimane ben poco tempo da vivere e sembra che non esista alcun tipo di cura. Disperata per la notizia appena ricevuta, la Spectra comincerà a piangere tra le braccia di Katie. Alla Spencer, nel frattempo Wyatt parlerà a Bill, esternando i propri sensi di colpa. Il padre, che ha sempre provato una particolare avversione nei confronti di Sally, lo spingerà a vivere più serenamente il ritorno di fiamma con Flo.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Quinn non proverà il minimo rimorso nell’aver spinto il figlio tra le braccia di Flo. Secondo la Fuller, Sally non rappresenta più un problema per la sua famiglia. La donna ne parlerà con l’amica Shauna ed insieme faranno progetti per il futuro matrimonio dei loro figli.