Cagliari-Roma, le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino della partita valida per la 33esima giornata di campionato Cagliari-Roma.

La Roma, con più di un pensiero rivolto ovviamente alla super sfida di giovedì con il Manchester Uniter, va in Sardegna per sfidare il Cagliari. Le due compagini sono state protagoniste di un campionato non propriamente memorabile: i giallorossi sono ben lontani dalle posizioni valide per la qualificazione alla prossima Champions League mentre i rossoblu sono in piena lotta per non retrocedere.

Cagliari-Roma: le pagelle e il tabellino

Bruttissima sconfitta per la Roma. La squadra di Fonseca resta al settimo posto in classifica e adesso dovrà lavorare tantissimo, soprattutto dal punto di vista psicologico, per affrontare al meglio lo United. Vittoria preziosissima per il Cagliari: i sardi scavalcano il Benevento e si issano al diciassettesimo posto in classifica.

