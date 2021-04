La bellissima attrice, doppiatrice e dirigente sportiva italiana posta di nuovo: questa volta si tratta di una foto in costume da bagno.

Cristiana Capotondi, circa quattro ore fa, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram: lo scatto la immortala da dietro in costume da bagno.

Nella didascalia ha scritto: “La mia liberazione“. E ancora: “Primo bagno 2021“.

Il post ha spopolato sul web, ricevendo più di 22.000 mi piace ed oltre 140 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti a lei e al meraviglioso mare che si vede nell’immagine.

Ecco alcuni esempi dei messaggi scritti dagli utenti: “Che meraviglia e che invidia“, “Bellissima come il sole“, “Wow sei un incanto Cristiana“, oppure “Che meraviglia! Dove si trova? Complimenti per la sua bravura di attrice“.

Cristiana Capotondi indossa i suoi tacchi rossi per un’occasione speciale… – FOTO

Il 14 aprile, Cristiana Capotondi ha condiviso una foto con i suoi 390.000 followers: nello scatto viene immortalata mentre è al computer, con indosso una t-shirt grigia, un paio di jeans neri e i tacchi rossi.

Nella didascalia ha scritto: “Un nuovo inizio ha sempre bisogno del rosso!“. E ancora: “Pronta e felice“.

Il post ha ricevuto solo riscontri positivi ed ha ottenuto circa 8.000 mi piace e più di 100 commenti, tra i quali spiccano i messaggi della nota attrice e conduttrice televisiva Sandra Milo e della bellissima presentatrice televisiva ed ex modella Caterina Balivo.

La prima le scrive: “Col rosso non si sbaglia mai“. Mentre la seconda: “Ieri sera al Costanzo show super citata per far giocare le bambine a calcio. Punto su di te“.