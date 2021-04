Dayane Mello toglie tutti i vestiti e infiamma il web: record di likes FOTO. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Dayane Mello è una delle ex concorrenti del Grande Fratello Vip, in assoluto una delle protagoniste di questa ultima edizione. L’avevamo già vista fuori da quella porta qualche anno fa quando portò la figlia per fare una sorpresa al suo ex compagno Stefano Sala, e a distanza di qualche anno questa volta è stata lei a partecipare al reality senza sapere quanto questa partecipazione avrebbe cambiato la sua vita.

Dayane Mello bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Dayane nella casa si è fatta conoscere per la donna forte che è, un carattere davvero molto particolare e capace di riuscire a dividere l’opinione pubblica. Alla fine però ha fatto tanta tenerezza quando, davanti all’occhio attento delle telecamere, ha scoperto della morte prematura di suo fratello Lucas che ha perso la vita in un incidente stradale mentre lei era nella casa più spiata d’Italia. Non è stato facile per lei decidere di rimanere nella casa ma assolutamente necessario: per andare in Brasile avrebbe dovuto fare una quarantena e non avrebbe fatto in tempo per il funerale.

Nonostante questa brutta batosta, Dayane ha trovato la forza di andare avanti e di arrivare fino alla fine del programma, grazie al sostegno di tutte le persone che le vogliono bene.