Decesso di Milva, figlia nel dolore rivela: “Non è morta per il Covid”

Milva si è spenta per via di una malattia degenerativa. A parlarne la figlia della cantante scongiurando così l’ipotesi che il decesso sia stato causato dal Covid.

Il mondo della musica è in lutto per il decesso di Milva. A commentare la morte della nota cantante è stata la figlia in una lunga intervista al Corriera della Sera. Martina Corgnati ha rivelato come la madre si sia spenta per via di una malattia degenerativa che non era Alzheimer. Inoltre ha affermato che il Covid non c’entra nulla con il decesso della donna. Quest’ultima soffriva da anni di una malattia e proprio per questo si era ritirata dalle scene. Una condizione indotta dalla frenetica vita comportandole problemi fisici e una stanchezza cronica. Nonostante le problematiche la donna conduceva una vita felice. “Riusciva comunque a gioire e capire”, il commento della figlia.

Durante l’intervista Martina ha poi raccontato le tante amicizie della madre con noti volti della scena musicale.

“Eccelleva in tutti i ruoli grazie alla sua curiosità. Una crescita favorita anche dalla collaborazione di mio padre, Maurizio Corgnati”, il commento della figlia. Poi ha rivelato la paura più grande della madre. La famosa cantante temeva di non essere all’altezza del ruolo che ricopriva.

Milva si spegne a 81 anni: funerali privati

Cantante e attrice Milva si è spenta all’età di 81 anni. Nata nel 1939 a Goro, in Emilia Romagna, ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo. Tantissime le condoglianze per la sua morte. Tra queste spuntano quelle di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha omaggiato la cantante in un post condiviso sul profilo Twitter del Quirinale.

Conosciuta come “La Rossa”, per via del colore dei suoi capelli, la cantante si è esibita nei palchi in tutto il globo. 70 gli album che ha inciso.

Martedì 27, nel foyer del Teatro Strehler, sarà allestita la camera ardente per dire addio a Milva. Le celebrazioni dei funerali saranno ristrette e private.