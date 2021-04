“E’ Diletta Leotta”, il commento sconvolgente sotto la FOTO di Michela Quattrociocche

L’ultimo scatto postato da Michela Quattrociocche ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico: “E’ Diletta Leotta”

Michela Quattrociocche, pur giovanissima, sa bene che cosa significhi essere mamma. L’attrice di “Scusa ma ti chiamo amore“, all’età di soli 23 anni, ha infatti dato alla luce la sua primogenita Aurora, avuta dal calciatore Alberto Aquilani, il suo attuale ex marito. Nel 2014, il loro amore è stato suggellato dall’arrivo della seconda figlia, Diamante.

Madre amorevole ed estremamente attenta, come si evince dalle foto pubblicate su Instagram, l’attrice non poteva non condividere la gioia della maternità di una sua cara amica. Tramite un post, la Quattrociocche si è voluta congratulare con una persona a lei carissima, da poco diventata mamma: i fan, tuttavia, sono rimasti scioccati dall’incredibile somiglianza.

Michela Quattrociocche, la FOTO che sconvolge i fan: c’entra Diletta Leotta

L’attrice romana, attraverso uno scatto condiviso poche ore fa su Instagram, ha voluto congratularsi con una sua cara amica, che è di recente diventata mamma per la terza volta. “Anche se è la terza volta, per me è come se fosse la prima“, ha scritto Michela, che ben conosce la gioia della maternità. Lei stessa, giovanissima, ha dato alla luce due splendide figlie, avute dall’ex marito Alberto Aquilani: Aurora e Diamante.

I fan, tuttavia, sono rimasti allibiti di fronte all’incredibile somiglianza. La giovane Alessia, che nella foto si trova proprio accanto alla Quattrociocche, ha infatti ricordato loro la giornalista sportiva più famosa d’Italia: “Oddio ma ha partorito la Leotta?“, “E’ Diletta Leotta“, “Diletta è diventata mamma“.

L’equivoco sta scatenando i commenti di migliaia di followers. Nonostante la Quattrociocche abbia taggato l’amica, infatti, la somiglianza fisica resta pur sempre incredibile.