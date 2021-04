“Dolcissima e Fantastica”. Veronica Peparini fa il pieno di complimenti: il motivo – FOTO

Veronica Peparini. Ad Amici 20 grande successo non solo per i giovanissimi concorrenti. Anche la coreografa e coach del programma attira su di sè consensi e complimenti. Fan scatenati sul web

Amici è un talent show conosciuto per portare alla fama e al successo giovani artisti che si cimentano, grazie alle loro straordinarie capacità, nel canto e nel ballo. Non sempre è facile esibirsi davanti a milioni di telespettatori, sotto gli occhi attenti e vigili della giuria. Fortunatamente sono seguiti dai loro coach che, con professionalità e diligenza, sanno scegliere i modi migliori per esaltare le loro caratteristiche.

Tra questi è emersa senza dubbio la coreografa Veronica Peparini. E’ una veterana del programma, di supporto a Maria De Filippi ormai dal 2013. La donna, durante l’edizione attuale, fa squadra con l’energica Anna Pettinelli.

Veronica Peparini: stupenda coach di Amici 20. Tripudio su Instagram

Non solo successo per i giovanissimi talenti di Amici, anche i professori del programma godono di affetto e sostegno da parte del pubblico. Tra i più amati, in vetta c’è sicuramente la coreaografa Veronica Peparini.

Classe 1970, originaria di Roma, ha una carriera di primo piano alle spalle. Ha iniziato a studiare danza quando era solo una bambina e ha lavorato sia con super star nostrane, sia con personaggi di fama internazionale. Ecco qualche esempio prestigioso: Luciano Pavarotti, Tiziano Ferro, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Geri Halliwell (ex membro del gruppo Spice Girls), Renato Zero, Claudio Baglioni, Alessandra Amoroso e Giorgia.

Dal 2013 si è unita alla squadra di Amici in veste di insegnante e coreografa. Quest’anno porta avanti i giovani talenti Aka7Even, Giulia e Samuele, in collaborazione con Anna Pettinelli. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram la vede proprio in compagnia della sua “socia”, vestite con una mise speculare “frangiata”, di colore oro e nero.

I fan sono pazzi di lei e lo dimostrano con centinaia di commenti di approvazione e sostegno: “Dolcissima e Fantastica”, “Sei elegante, raffinata con un sorriso dolce.

Stupenda e meravigliosa”, “Grandi maestre ma anche e soprattutto bellissime donne”.