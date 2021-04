Lo schianto automobilistico è avvenuto la notte tra sabato 24 e domenica 25 aprile. I rapporti dei vigili del fuoco.

🚨#Intervention Cette nuit, accident de la circulation impliquant deux véhicules légers à Aulnay-sous-Bois (93). Malgré tous les moyens déployés par les sapeurs-pompiers, le bilan s’avère très lourd : 2 décédés et 3 blessés dont 2 graves. pic.twitter.com/CVnnzIXb2v — @PompiersParis (@PompiersParis) April 25, 2021

Un grave incidente automobilistico ha distrutto un’intera famiglia: è successo a Aulnay-sous-Bois, comune francese di 83.000 abitanti nella Senna Saint-Denis (Île-de-France). La tragedia si è consumata la notte tra sabato 24 e domenica 25 aprile: l’impatto è stato violentissimo. Il bilancio segna 2 morti e 2 feriti, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Gravemente ferito anche l’altro automobilista coinvolto nello scontro.

Le dinamiche dell’incidente: l’automobile spezzata in due

L’incidente stradale ha rovinato un’intera famiglia. Le fonti ufficiali dei vili del fuoco di Parigi riferiscono che questa notte sono morti sul colpo la madre, 36 anni, e il figlio di 3; mentre il padre, 38 anni, e la figlia, 8 anni, sono attualmente ricoverati in gravissime condizioni, rispettivamente nell’ospedale di Beaujon di Clichy e di Necker.

La vettura della famiglia è stata travolta da un’auto nella rotonda “des Droits de l’Homme” (in italiano “dei Diritti dell’Uomo”) all’uscita dell’A3 ad Aulnay-sous-Bois. Secondo le prime ricostruzioni, il responsabile del tamponamento è un conducente di una Citroën C3, il quale si era rifiutato di sottoporsi a un controllo. Durante l’inseguimento, il malvivente è sfrecciato col semaforo rosso schiantandosi contro l’automobile delle vittime. L’impatto è stato violentissimo e, secondo quanto riportano i notiziari locali, la macchina della famiglia è stata spezzata in due. In seguito, il latitante ha aperto la portiera e si ha continuato la fuga disperdendosi tra i cespugli verso rue Eugène-Varlin a Blanc-Mesnil.

Il pirata della strada è stato arrestato subito dopo l’incidente. L’uomo aveva 0,86 mg/l di alcol nel sangue ed è risultato positivo al test antidroga.

Fonte Le Parisien