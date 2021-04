La conduttrice Mara Venier commuove gli spettatori con “lo spettacolo più bello” lontano dalle telecamere del suo salottino…

Affermata conduttrice, amatissima opinionista, e caleidoscopica attrice veneziana… Eppure la verità sulla bella Mara Venier sembrerebbe nascondere molte altre qualità. Grazie ad un video ed uno scatto che ha fatto il giro del web nella giornata di ieri, si è però riusciti vittoriosamente ad evincere una donna diversa. Mara è stata smascherata in quel della capitale italiana, colta in fragrante nel mentre si accingeva ad uno spettacolo del tutto emozionante…

Mara Venier, travolge in un tornado di commozione

A commuovere i suoi fan è proprio in tal caso la sua grande umanità. Mara trascorrere le sue giornate circondandosi quando può dei suoi affetti e soprattutto lontano da quei riflettori che è però sempre riuscita amabilmente ad ammaestrare con professionalità.

“Il mio ballo più bello 💃😂❤️“, scrive così la beniamina del programma da lei diretto da svariate annualità “Domenica In”, utilizzando nel frattempo un simpatico hashtag che starebbe ad indicare con molta probabilità il travolgente feeling che la lega al suo caro nipotino. #nonna&Iaio, aggiungerà poi premurosa “Zia Mara” alla didascalia nell’istantanea in movimento, pubblicata su Instagram, tra i prati verdi di Villa Borghese ed un piacevole solleone a scaldare i loro animi giocosi.

Una passeggiata per festeggiare una duplice compagnia quella conclusasi per Mara con infinito clamore da parte dei suoi innumerevoli ammiratori. “Tornato a casa l’amore mio, leggermente abbronzato 😂” , scrive nello scatto in cui si mostra al fianco del suo più grande amore, l’imprenditore ed ex produttore cinematografico Nicola Carraro.