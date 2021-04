“Sei bellissima amore mio” Elisabetta Gregoraci vestitino bomba per “Domenica In”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha conquistato tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Elisabetta Gregoraci è stata senza ombra di dubbio una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sono tantissimi anni che lavora nel mondo dello spettacolo e della televisione e non è stata una carriera semplice la sua, a causa del suo matrimonio con Flavio Briatore. Lei è sempre stata presa di mira per questa cosa, in molti l’hanno accusata di aver avuto un matrimonio di convenienza e questo l’ha sempre fatta soffrire molto, perché lei e Flavio si sono voluti bene e continuano ad essere una famiglia anche ora che non sono più una coppia.

Elisabetta Gregoraci bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Nella casa più spiata d’Italia, Elisabetta ha avuto modo di farsi conoscere per la persona che è, che nonostante tutto non ha mai perso il sorriso e l’umiltà con cui è uscita di casa tanti anni fa per inseguire il suo sogno di lavorare in televisione. Ha conquistato un pubblico di persone che ad oggi la seguono con costanza e con affetto.

Elisabetta su Instagram oramai ha milioni di followers che ogni giorno la riempiono di affetto e di tantissimi regali, sia a lei che al piccolo Nathan che è voluto bene da tutti.