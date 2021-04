L’Eredità, come partecipare da concorrente al quiz condotto da Flavio Insinna

Come diventare concorrente de L’Eredità, il quiz show più amato della televisione condotto su Rai 1 da Flavio Insinna

L’Eredità si avvicina a spegnere ben 20 anni di onorata carriera, un traguardo che pochi quiz show hanno la capacità di raggiungere fatta eccezione per quelli storici condotti da Mike Bongiorno. Nel corso delle sue edizioni si sono alternati diversi presentatori e anche le sfide hanno subito delle variazioni lasciando però intatta la mitica “Ghigliottina“. Un format quindi decisamente di successo che ha visto alla sua guida personaggi del calibro di Amadeus, Carlo Conti e l’indimenticabile Fabrizio Frizzi.

Da diverse stagioni il timone è saldamente nelle mani dell’attore Flavio Insinna che è riuscito a conquistare il pubblico televisivo anche nell’insolita veste per lui di presentatore. Il motivo per cui L’Eredità piace tanto è di certo legato al fatto che alternando domande difficili ad altre più alla portata permette a tutta la famiglia di ritrovarsi. Da casa però, senza l’emozione dello studio, è tutto più facile quindi per i più tenaci non resta altro che provare a candidarsi come concorrente.

Come diventare concorrente de L’Eredità

Le puntante de L’Eredità di quest’ultima edizione si stanno avviando lentamente verso la conclusione. Flavio Insinna e le bellissime professoresse Sara e Ginevra si sono decisamente meritati un po’ di sano riposo. L’ultima sfida è prevista per il 6 giugno e, visto che per il quiz show è solo un arrivederci, già fervono i preparativi per la prossima programmazione. Gli autori infatti stanno già lavorando alla composizione del casting dal quale saranno scelti i prossimi fortunati giocatori. Lo scopo è sempre quello di portare a casa “l’eredità” in palio. Per candidarsi basta semplicemente proporsi telefonando al numero che la produzione ha messo a disposizione. Coloro i quali volessero provare a scalare i gradini che portano all’amata e temuta “Gigliottina” non devono fare altro che comporre lo 02/2828000.

Fatto questo non resterà altro che aspettare una risposta da parte degli organizzatori del casting che inizierà da quel momento a selezionare i partecipanti alla prossima edizione. Visto il successo finora conseguito sembra scontato che a settembre quando il programma tornerà su Rai 1 ci sarà sempre Flavio Insinna alla guida.