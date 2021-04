Fiorentina-Juventus: le pagelle ed il tabellino della gara del Franchi

Sta per terminare allo stadio Franchi Fiorentina-Juventus, sfida della trentatreesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle dell’incontro.

Mancano pochi minuti alla fine della gara tra Fiorentina e Juventus che al momento si stanno dividendo la posta in palio pareggiando 1-1. Alla mezz’ora, la Fiorentina passa in vantaggio con il solito Vlahovic che trasforma un penalty concesso dall’arbitro Massa per un fallo di mano di Rabiot in area di rigore. La Juventus trova il pari grazie a Morata, che entrato da pochi secondi, sistema il pallone e di sinistro disegna una traiettoria perfetta da posizione defilata su cui Dragowski non può nulla.

Fiorentina-Juventus: il tabellino e le pagelle del match

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Ger. Pezzella 6,5, Caceres 6; Venuti 6,5 (46’ Martinez Quarta 6), Amrabat 6,5, Pulgar 5,5, Castrovilli 6, Igor 5,5 (72′ Biraghi 6); Ribery 6 (72′ Kouamé 6), Vlahovic 6,5. A disposizione: Terracciano, Rosati, Barreca, Olivera, Malcuit, Callejon, Montiel, Eysseric. Allenatore: Giuseppe Iachini 6,5.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny 6; Bonucci 6 (46’ Kulusevski 6), de Ligt 6, Chiellini 5,5; Cuadrado 6, Rabiot 5,5, Bentancur 5,5, Alex Sandro 6; Ramsey 6 (69′ Mckennie 6); Ronaldo 5, Dybala 5,5 (46’ Morata 7). A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Frabotta, Bernardeschi, Arthur, Fagioli. Allenatore: Andrea Pirlo 5,5.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia.

Reti: 39’ Vlahovic (F) (Rigore), 46’ Morata (J).

Ammoniti: 40’ Igor (F), 52’ de Ligt (J), 60’ Caceres (F).

Espulsi: –

Note: 2’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Morata (J).

La Fiorentina tornerà in campo domenica 2 maggio alle 15 per affrontare in trasferta il Bologna di Sinisa Mihajlovic nella 34esima giornata di campionato. Match fuori casa anche per gli uomini di Andrea Pirlo che voleranno in Friuli, dove domenica sfideranno l’Udinese nel posticipo delle 18.