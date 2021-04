Francesca Verdini è la compagna del leader della Lega Matteo Salvini, nonostante i 19 anni di differenza la coppia vive una storia d’amore intensa e felice.

Francesca Verdini è una bellissima mora molto riservata, negli ultimi anni, e precisamente dal 2019, è diventata una delle donne più osservata nel mondo del gossip. E’ la compagna del leader della Lega Matteo Salvini e la love story ha riempito pagine e pagine di cronaca rosa.

Tra i due innamorati c’è una differenza d’età di 19 anni, ma la coppia non sembra risentirne, si mostrano sempre uniti dall’amore che provano l’uno per l’altra.

Francesca non è “nuova” alla politica, infatti lei è la figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia e braccio destro di Berlusconi.

Nonostante la “nascita” fortunata, Francesca ha sempre cercato una propria indipendenza lavorativa ed economica, ha conseguito una laurea in Economia alla Luiss. Dopo gli studi si è immersa nel mondo del lavoro come hostess alla stesura di articoli per il magazine Ciak, poi come produttrice de La Casa Rossa che si occupa di progetti televisivi e pubblicità.

Bellissima al sole, Francesca lavora a nuovi progetti

Da alcuni criticata da altri amata per essere la compagna di Matteo Salvini, Francesca Verdini si è “costruita” una sua identità, un suo percorso, una sua storia.

Nel pomeriggio di ieri ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae mentre lavora, baciata dal sole e leggermente abbronzata. Francesca aiuta il fratello nella gestione del loro ristorante a Roma, Città in cui vive da molti anni.

Francesca si mostra con un semplice top nero, la pelle arrossata, capelli al naturale e senza un filo di trucco e molti suoi follower hanno apprezzato questa sua semplicità.

Francesca mostra una riservatezza e semplicità disarmante che l’accompagna anche nelle tappe fondamentali della vita, ma come si legge dalla dedicata in calce alla tesi di laurea, la sua vita è definita da tanti punti fermi, come la famiglia, gli amici e l’amore per Matteo Salvini.