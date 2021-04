Il Don Giovanni è stato accusato di truffa da dozzine di donne. Lo scopo? Avere più regali per i suoi “numerosi” compleanni.

Una storia insolita e bizzarra quella di Takashi Miyagawa, un giapponese di 39 anni “di bell’aspetto”, accusato di frode da dozzine di donne. Secondo quanto riporta SoraNews24, il Don Giovanni del Giappone lavorava part-time come venditore di cosmetici e aveva oltre 35 fidanzate, a ciascuna delle quali prometteva amore eterno e fingeva da tempo di avere una relazione seria. Oltre che bugiardo, anche approfittatore: a ogni compagna il malvivente confessava una diversa data di compleanno. Lo scopo? Ricevere più regali costosi possibili tra denaro e vestiti.

“Miyagawa, from the Kansai region, allegedly began his dating spree while working for a marketing company selling shower products.”

Kind of fitting, since I suspect the next gift he receives will be in the prison shower https://t.co/uEGA550HNq

— (((David Lange))) (@Israellycool) April 25, 2021