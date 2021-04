Giallo dell’uomo ucciso nel Reggiano, svolta nelle indagini: fermato il figlio

Il figlio dell’uomo trovato morto ieri nel suo appartamento di San Martino in Rio è stato fermato con l’accusa di omicidio.

Rinvenuto un uomo nel suo appartamento con la testa sfondata a colpi di martello. 58 anni, è stato trovato in queste condizioni nella giornata di ieri. Nella sua casa di San Martino in Rio, in Emilia Romagna, è avvenuto il tragico epilogo.

Al fianco del suo corpo è stato trovato anche quello della moglie quasi in fin di vita. La donna aveva i polsi tagliati. Subito sono scattate le indagini. Il figlio dei coniugi è stato interrogato. E sono proprio il suo racconto e le incongruenze emerse ad aver portato al suo fermo sotto l’accusa di omicidio o tentato omicidio.

Uomo ucciso nel reggiano: l’allarme del figlio, ora in fermo

Nel Reggiano nel pomeriggio di ieri si è consumata la drammatica tragedia. Un uomo è morto nella sua casa. Il corpo di sua moglie in fin di vita era al suo fianco. A dare l’allarme della tragedia, intorno alle 17, era stato proprio il figlio. Sotto shock aveva contattato i soccorsi. Nell’abitazione era scoppiato anche un incendio nel garage. Immediato l’intervento della polizia e dell’ambulanza. La donna è stata trasportato in ospedale. Ora si trova in condizioni molto gravi. Ricoverata è in coma farmacologico.

Dalle prime indagini i sospetti vertevano fin dall’inizio sulla figura del figlio. 33 anni è uno scrittore. Ha pubblicato romanzi e libri. In particolare è stato il suo racconto dei fatti ad aver incrementato i sospetti.

Da questa mattina il 33enne è in fermo sotto l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Dalle prime ipotesi emerge la possibilità che il movente sia una questione economica.

Quest’ultima avrebbe portato la famiglia a scontrarsi di sovente. Si ipotizza che l’ennesima lite avrebbe portato al tragico epilogo.