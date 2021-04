Ginevra Lamborghini sfida Elettra: anche per lei completo non legale – FOTO

Ginevra Lamborghini esagera sui social, le foto in bikini sono da infarto ed il paragone con la sorella Elettra è inevitabile: chi è la più bella tra le due?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

È uscita recentemente in radio e su tutte le piattaforme digitali con “Alibi”, il secondo brano lanciato dopo “Scorzese”. Ginevra Lamborghini però non è attiva solo nel mondo della musica. Qualche mese fa ha rivelato il suo nuovo ruolo operativo nell’azienda di famiglia e il suo coinvolgimento nella messa in opera di una collezione esclusiva tutta al femminile.

Spesso è indicata come “sorella di” oppure “figlia di”, ma Ginevra è un’ottima Creative Advisor ed ha voluto dare un contributo importante a un nuovo progetto lanciato proprio dalla sua famiglia in occasione dei 40 anni del marchio sul mercato. Poche settimane fa ha infatti inaugurato una nuova linea donna del brand Tonino Lamborghini che racchiude due profumi sensuali.

I due prodotti sono racchiusi in preziose boccette da collezione a forma di pantera, disponibili in due colori, bianco e nero, in base alla fragranza scelta. Si ispirano alla dualità femminile, la doppia anima presente in ogni donna, come descritto nella pagina Instagram direttamente da Ginevra, ovvero aggressività e gentilezza, sensualità e romanticismo, leggerezza e profondità.

LEGGI ANCHE –> Isola, Elettra Lamborghini fa una clamorosa rivelazione su di lei – FOTO

Ginevra Lamborghini in bikini sui social, da infarto

LEGGI ANCHE –> “Quanta Bellezza” l’outfit di Arisa per Amici è apprezzato da tutti – FOTO

Bellissima e sensuale, la competizione con la sorella Elettra è sempre accesa soprattutto in questo periodo che le due ragazze non si parlano a causa di divergenze personali. Ginevra però, proprio come la sorella maggiore, cattura l’attenzione con un fisico mozzafiato che non esita a mostrare sui social con grande naturalezza.

Nelle ultime Instagram story la troviamo infatti in bikini mentre si trova a prendere il sole di metà aprile. Curve sinuose enfatizzate dal due pezzi molto sgambato: reggiseno giallo fluo e slip fucsia che ne mette in risalto il lato B armonico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Poi la bella influencer si trasferisce in spa dove direttamente dal lettino alza le gambe al cielo mostrando la curvatura del bacino. Impossibile resisterle con questo tripudio di sensualità così procace e donata ai follower con tanta gentilezza.