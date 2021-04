Giorgia Palmas, il quadretto familiare non è possibile senza di lei: una fata – FOTO

Giorgia Palmas emoziona i fan condividendo un momento di profonda gioia della sua splendida famiglia con Filippo Magnini

Giorgia Palmas è riuscita ad emozionare i suoi tanti follower che seguono il suo profilo Instagram rendendoli partecipi di un momento importante della sua vita. Protagonista degli scatti è la piccola Mia, la bellissima bambina data lo scorso settembre dall’amore con il nuotatore Filippo Magnini. Oggi è stato un giorno importante per la dolce Mia che ha ricevuto il sacramento del battesimo e mamma Giorgia ha voluto festeggiarla in questo modo.

Una festa che, come la stessa showgirl ha detto nella didascalia che accompagna lo scatto, non è stata fatta in grande stile. Presenti però le persone che davvero contano nella vita di sua figlia ovvero gli affetti che tanto la amano e che sono letteralmente impazziti per il suo sorriso. Per il battesimo la famiglia Magnini ha scelto una data davvero significativa, il 25 aprile infatti non è solo il giorno in cui l’Italia intera festeggia la liberazione ma la piccola Mia compie anche 7 splendidi mesi.

Le foto di Giorgia Palmas per il battesimo della figlia

