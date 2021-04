Ignazio Moser, la clamorosa dichiarazione sul futuro con Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser ha finalmente rivelato quello che i fan stavano aspettando sul futuro con Cecilia Rodriguez: clamorose dichiarazioni

Una delle coppie più amate del web, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fatto sognare i rispettivi e numerosissimi fan con la loro splendida storia d’amore. Nata sotto le telecamere in diretta nazionale, si sono conosciuti nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip, quando la modella aveva ancora in corso la relazione con Francesco Monte. Un’infatuazione fatale, che l’ha costretta a chiudere con l’ormai ex fidanzato, per intraprendere il suo percorso di vita con l’attuale compagno. Relazione che oggi incontra finalmente l’atteso punto di svolta.

Ignazio Moser, il futuro con Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser è il nome acclamato che dovrebbe prendere parte all’edizione dell’Isola dei Famosi in corso, tanto che il suo arrivo in Honduras era previsto per il 26 aprile. Rimasto bloccato in Messico, ha dovuto rimandare la data del suo approdo sull’Isola, ma nel frattempo si impegna a colmare la sua assenza nel programma con la presenza sui social.

Ha infatti aperto un box di domande sul suo account di Instagram, per permettere ai fan di rivolgersi direttamente a lui. Un utente in particolare ha posto la domanda che tutti si chiedono, con il quesito sul desiderio di paternità.

Nessun tentennamento per Ignazio Moser, che ha prontamente risposto: “Con tutto me stesso! E sono curioso di vedere come la prenderà Aspi”. Il riferimento si rivolge ad Aspirina, il cane che per la coppia rappresenta una parte integrante della loro vita insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Una splendida notizia per tutti i loro fan, ma soprattutto per la diretta interessata, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Ma dove non arrivano le parole, alle volte, compensano i fatti…