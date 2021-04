Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 aprile: aria di crisi per Cosimo e Gabriella

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 aprile: Gabriella si sente trascurata da Cosimo. Salvatore le offre il suo supporto.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Cosimo alle prese con un segreto che potrebbe cambiare la sua vita. Il giovane Bergamini ha rinvenuto una lettera del padre nella quale viene svelato il ruolo di Umberto Guarnieri nella scomparsa di Achille Ravasi. Se utilizzate tempestivamente, le informazioni in suo possesso potrebbero definitivamente ribaltare le sorti dell’accordo con il Guarnieri. Nel frattempo al Paradiso, Irene – ormai scagionata dalle accuse di Giuseppe – cerca di trovare un compromesso tra la sua attrazione per Rocco ed il legame di amicizia e sincerità che la lega a Maria.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 aprile: Agnese mette Giuseppe con le spalle al muro

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Gabriella si sentirà trascurata da Cosimo, troppo occupato a cercare vendetta nei confronti di Umberto per accorgersi dei passi da gigante che la moglie sta compiendo in ambito lavorativo. Quando la stilista riceverà un premio da parte della Camera Nazionale della Moda, a starle accanto non sarà tanto suo marito, quanto l’ex fidanzato Salvatore. Tra Rocco ed Irene, invece, calerà il gelo: i due non sono ancora riusciti a trovare un modo per stare insieme. Per quanto riguarda Marta e Vittorio, il loro rapporto rimarrà ancora in sospeso, mente Dante Romagnoli chiederà ad Adelaide di farsi da parte e permettergli di avvicinarsi a Marta.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che il rapporto tra Giuseppe ed Agnese continuerà a deteriorarsi. Messo alle strette dalla moglie, l’uomo rivelerà finalmente al figlio Salvatore di non poter saldare il suo debito.