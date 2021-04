Isola, Iva Zanicchi contro tutti: “Questi non valgono una cicca!”

L’opinionista fuori dallo studio non le manda certo a dire e rivela cosa pensa davvero dei naufraghi di questa edizione del reality in onda su Canale 5.

Quest’anno l’Isola dei Famosi non sta convincendo tutti: i dati auditel non decollano e i naufraghi non riescono a regalare brio al pubblico.

Ora ci si augura che le new entry possano accendere un po’ gli animi di un’edizione spenta e senza pepe ma per ora ancora non sono arrivate grandi soddisfazioni.

A commentare proprio questo aspetto è una delle opinioniste di questa edizione che a Casa Chi sottolinea cosa pensa davvero precisando che durante la trasmissione non potrebbe dire una cosa del genere.

Iva Zanicchi tuona contro i naufraghi

Non ci va di certo leggera Iva Zanicchi che afferma cosa pensa davvero del cast di questa edizione dell’Isola:

“Ragazzi io devo dire una cosa, Che questi qui dell’Isola, si devono dare una regolata. Nel senso che noi siamo qui a casa che li guardiamo e se non succede niente ci annoiamo. Questi qui devono fare al più presto qualcosa. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Non pesca nessuno, hanno tutti fame, ma chi se ne frega. Hanno tutto e non fanno niente. Adesso dico una cosa che non dirò in trasmissione perché poi magari mi criticano, quindi lo dico adesso qua da voi. Però io mi meraviglio moltissimo, questi non valgono una cicca, su dai, che si muovessero. Sono lì in mezzo alla sabbia, che si muovano a fare qualcosa da farci vedere”.

Parole forti, chissà cosa dirà Ilary Blasi e il resto dell’entourage dopo queste dichiarazioni di Iva fuori dal programma.