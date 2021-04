Iva Zanicchi, in lacrime per la morte di Milva: doloroso addio

Iva Zanicchi è tra gli artisti che ha speso parole di dolore per la morte di Milva. Le due erano molto legate.

Due grandi amiche. Iva Zanicchi e Milva erano molto legate. Dopo il decesso della cantante, la Zanicchi l’ha ricordata durante un’intervista rilasciata ad Adnkronos. Addolorata, ha raccontano la vicinanza dell’amica e i messaggi che le aveva mandato durante il suo ricovero in ospedale per via del covid.

“Quando stavo malissimo in ospedale per il Covid, lei mi ha mandato dei messaggi bellissimi. Io l’ho chiamata. E’ stato commovente”, il commento della Zanicchi. Iva ha espresso grande dolore per la morte di Milva. La cantante inoltre era l’artista preferita di sua madre.

Iva Zanicchi e la morte di Milva: grande dolore

Iva e Milva erano molto amiche. Per la Zanicchi la cantante era una delle poche persone dell’ambiente musicale con cui aveva legato. Inoltre ha raccontato come fosse una delle più grandi artiste italiane.

“Aveva una presenza scenica unica. E poi quella voce scura, profonda e unica”, il commento di Iva.

Su Instagram ha ricordato l’amica con un video. Un ultimo saluto in cui esprime tutta la sua stima per Milva. Le due si erano sentite per durante la permanenza della Zanicchi in ospedale per il covid.

A ricordare la nota cantante inoltre sono intervenuti innumerevoli artisti e personaggi politici. Da Franceschini, a Mattarella, a Letta. Tutta l’Italia è in lutto per la sua scomparsa.

Morta a 81 anni, era affetta da una malattia degenerativa. Proprio questa patologia aveva fatto sì che si ritirasse dalle scene negli ultimi anni.