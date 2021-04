La bellissima attrice pubblica uno scatto su Instagram dove mette in mostra un fisico perfetto e arriva il commento di una sua collega.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Laura Chiatti è una delle attrici più amate del nostro panorama: bella e sensuale ma anche talentuosa e con una grande personalità.

Recita ma sa anche cantare e questo fa di lei un’artista a tutto tondo.

Sposata con Marco Bocci, una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo ha due figli, Enea e Pablo, e sono una coppia affiatatissima.

Tra i due è stato un colpo di fulmine, si sono sposati dopo pochissimo che si sono conosciuti, ormai da 7 anni e l’anno successivo è nato il loro primogenito.

Da quando Laura è diventata mamma si dedica completamente alla sua famiglia essendo dedita e attenta all’educazione dei suoi figli ma ciò non vuol dire che abbia accantonato la sua carriera seppure ha allentato gli impegni.

LEGGI ANCHE —> Samantha De Grenet contro una sua ex coinquilina: “Non so chi sia!”

Magrezza eccessiva: che succede?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

LEGGI ANCHE —> “Dolcissima e Fantastica”. Veronica Peparini fa il pieno di complimenti: il motivo – FOTO

Su Instagram è molto seguita, ha ben 1,1 milione di followers e spesso delizia i suoi fans con degli scatti semplici ma pieni di quel fascino che la contraddistingue.

Stavolta ha pubblicato un selfie davanti allo specchio dove indossa una gonna nera e un top dello stesso colore, attillati che mettono in risalto il suo fisico sinuoso ma al contempo magrissimo e questo non passa inosservato agli occhi dei suoi followers che notano in lei un’estrema magrezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Anche la stilista Elisabetta Franchi, in maniera più velata, glielo fa notare: “I bambini sono usciti da un altro corpo”.