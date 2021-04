Laura Pausini in corsa per gli Oscar 2021. Vestita d’oro all’Academy Museum

Laura Pausini. La cantante di Faenza è a Los Angeles, in corsa per ottenere il Premio Oscar per migliore canzone originale. Il tifo di tutta Italia è per lei. Momenti di tensione e attesa

Al Dolby Theatre di Los Angeles è tutto pronto; stasera prenderà avvio la 93^ edizione dei Premi Oscar che quest’anno avranno per l’Italia una sfumatura speciale. A tenere alta la bandiera nazionale e in rappresentanza del nostro paese, ci sarà la cantante Laura Pausini. Un risultato storico il suo. La canzone Io sì (Seen) è la prima in lingua straniera (non inglese) ad aver vinto un Golden Globe e, soprattutto, per la prima volta un brano in italiano è nominato ai celebri Academy Awards, i riconoscimenti più prestigiosi in ambito cinematografico.

Il brano è, infatti, parte della colonna sonora del film di Edoardo Ponti La vita davanti a sè, con protagonista una straordinaria Sofia Loren.

Laura Pausini: l’Italia fa il tifo per lei

Come la stessa Laura Pausini ha reso noto sui suoi canali social, la performance che vedremo stasera durante la cerimonia dei Premi Oscar 2021 è stata già registrata. Si è esibita in un tailleur elegantissimo color oro firmato da Valentino Haute Couture. Oro come la famosa statuetta per cui è in lizza, speriamo che le sia di buon auspicio.

Ad accompagnarla un’orchestra totalmente in rosso e al pianoforte la compositrice statunitense Diane Warren, autrice del testo e della musica nella versione originale di Io sì (Seen).

“È stato tutto così magico” – ha scritto Laura Pausini in didascalia. Stasera siederà al Dolby Theater insieme al compagno, il musicista Paolo Carta, in mezzo alle celebri star di Hollywood. La cantante è a Los Angeles già da giorni; ha dovuto affrontare le prove per la cerimonia tra restrizioni per la pandemia da Coronavirus. Ha affittato per l’occasione una villa con giardino a Beverly Hills.

Tutta Italia sarà stretta in un abbraccio per fare il tifo per la nostra strepitosa connazionale, orgoglio per il paese. Speriamo di vederla tornare con la prestigiosa statuetta in mano.