Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso con una spada da samurai davanti una pizzeria e sotto gli occhi di un amico: la terribile vicenda.

Aveva solo 14 anni Fares Maatou, un ragazzo della zona est di Londra, ucciso a seguito di una brutale aggressione avvenuta dinnanzi ad una pizzeria. L’adolescente sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di fendente, sferrati da un gruppo di malviventi con una spada da samurai.

Ad assistere all’efferato omicidio un amico coetaneo della vittima, il quale avrebbe poi raccontato agli inquirenti cosa sarebbe accaduto.

Londra, omicidio di un ragazzo di 14 anni: ucciso con spada da samurai

Avrebbe difeso l’amico da un gruppo di balordi i quali avrebbero voluto anche rubargli lo scooter elettrico. Questa è stata la scintilla che ha innescato la tragedia. Fares Maatou, 14 anni, si trovava davanti ad una pizzeria nella zona est di Londra, nel pomeriggio di venerdì 23 aprile, quando, qualche minuto prima delle 16, la gang di malviventi si sarebbe avvicinata al motorino elettrico.

Secondo i racconti dei testimoni, riporta la redazione del Daily Mail, Fares Maatou sarebbe stato aggredito con una spada da samurai e, infine, colpito da parte degli aggressori con un palo di ferro alla testa. Il ragazzo, sarebbe a quel punto caduto esanime in terra, e gli aggressori sarebbero scappati con lo scooter.

Immediata la chiamata ai soccorsi ed alla polizia. Purtroppo nonostante l’arrivo immediato sul posto, per l’adolescente non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato registrato mezz’ora dopo l’aggressione. In attesa del personale sanitario, i camerieri della pizzeria avevano tentato di prestare un primo soccorso all’adolescente, purtroppo senza alcun risultato.

Fonti locali riferiscono che il padre del giovane attualmente si trovi ricoverato in ospedale, avendo manifestato una forma grave del Covid-19. Non si sa, dunque, se gli è stato comunicato il tragico episodio.