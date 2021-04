Maria De Filippi distrugge tutto: il sabato sera più nero per tutti

Ieri sera, sabato 24 aprile, è andata in onda la sesta puntata di Amici 20. Sono disponibili i dati di ascolto dello storico talent-show di Canale 5.

Come di consueto, gli alunni della scuola di Maria de Filippi si sono sfidati in gare di canto e ballo. Ad avere la peggio è stato il cantante calabrese Raffaele Renda, da tempo nel mirino di Rudy Zerbi e facente parte del team Arisa-Cuccarini. Oltre alle sfide artistiche, abbiamo potuto assistere agli sketch ormai di routine dei professori delle squadre in gara. Rudy Zerbi ha infatti aperto la puntata lanciando un – finto – guanto di sfida di base latino americana indirizzato ad Arisa, rivelando solo sul finale che si trattasse in realtà di uno scherzo.

Per quanto riguarda i dati auditel, il talent-show di Canale 5 si è confermato nuovamente ai vertici del palinsesto. La sesta puntata del serale ha collezionato infatti ben 5.831.000 telespettatori e picchi di share pari al 27.9 %.

Mentre su Rai Uno, Sotto Copertura 2, ha conquistato 2.038.000 telespettatori e share pari al 13,8 %, non riuscendo quindi a battere il colosso Mediaset.

I dati della quinta puntata nemmeno avevano deluso le aspettative. La serata che aveva visto l’uscita di Martina Miliddi aveva collezionato ben 5.784.000 telespettatori e share pari al 13.6%. Un dato leggermente inferiore era stato quello della quarta puntata del serale, in cui avevamo assistito all’eliminazione della cantante Enula: 5.734.000 telespettatori e il 26% di share.