Matilde Brandi, una diva distesa al sole che fa strage di cuori – FOTO

Matilde Brandi conquista tutti con una foto in cui si gode il dolce abbraccio del sole mandando in tilt anche fan d’eccezione

Matilde Brandi ad ogni scatto che pubblica sul suo profilo Instagram riesce ad aumentare sempre di più la platea di cuori innamorati. Con l’ultima foto condivisa la ballerina ha avuto la capacità di fare davvero il botto. Il successo salta agli occhi grazie ai tanti cuoricini e commenti di follower rimasti incantati di fronte a tanta bellezza, fascino ed eleganza. Fra questi impossibile non notare anche quello di alcune ammiratrici vip come le amiche Patrizia De Blanc, Tosca D’Aquino e Monica Leofreddi.

In questa foto l’incantevole Matilde si è lasciata ritrarre mentre distesa su un comodo divano d’esterni si lascia avvolgere dal tepore dei raggi solari. Per quest’inizio di tintarella Matilde indossa un costume turchese e si è lasciata alla vita un pareo leopardato. Grazie alla prospettiva dell’obiettivo ai fan è concesso di ammirare tutto lo splendore quasi in primo piano delle lunghe e tornite gambe che solo una ballerina come lei può avere.

Matilde Brandi finalmente pronta per un nuovo capitolo

