Clara Campagnola e Fabio Peronespolo sono stati una delle coppie di MAPV 2021: Clara intervistata da Fanpage ha raccontato un retroscena disarmante della loro storia

Il 21 aprile è andata in onda sul canale Discovery Plus l’ultima attesissima puntata di “Matrimonio a prima vista Italia 6” con “E poi” a sorpresa per milioni di italiani che lo hanno seguito fin dall’inizio con grandi aspettative.

Ben due coppie su tre – con profonda commozione degli esperti – , ovvero Clara Campagnola con Fabio Peronespolo, ed i romani Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, hanno deciso di continuare l’esperimento del matrimonio iniziato per puro gioco e spirito di avventura. Questi quattro giovani erano sembrati affiatati nella scelta finale come anche durante il percorso condotto durante l’esperimento sociale mostrato in tv.

Solo Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale hanno divorziato com’era prevedibile che fosse a tutti. Ciò che ha però lasciato sgomenti molti la decisone di Clara e Fabio sei intervistati dai tre psicologi sei mesi dopo la fine della messa in onda. “MAPV. E Poi” ha avuto degli sviluppi imprevedibili per loro, come racconta la ragazza ai microfoni di Fanpage.

Clara Campagnola: “Sono stata insieme ad un uomo manipolatore”

Se Francesco e Martina hanno confermato di essere rimasti assieme e di volersi risposare (con anche in cantiere la possibilità di mettere su famiglia al più presto), il colpo di scena è arrivato da Clara e Fabio che si sono ritrovati ai ferri corti poco tempo dopo la decisone finale davanti agli esperti.

Li avevamo lasciato commossi ed innamoratissimi mano nella mano, ma non molto tempo dopo i due hanno deciso di separarsi. Clara è stata spesso rimproverata sul web di essere falsa e fredda, ma lei ci tiene a sottolineare che anche l’ex marito non è stato dolce con lei: “Ho rivissuto con lui degli atteggiamenti del mio ex. Fabio ha cercato di manipolare la situazione e rigirarla come voleva lui. La colpa era sempre mia e io dovevo sempre andargli incontro. Alla fine io mi sono presa le mie responsabilità mentre lui ha negato tutto. Non aveva stima nei miei confronti”.

E ancora: “L’uomo alfa e capettino a me non piace e io gliel’ho pure detto”. Alla domanda di come è finto il rapporto lei risponde: “Il giorno dopo (la decisione finale, ndr), era un mercoledì, sono tornata a casa perché il mio cane stava male. Domenica ho invitato Fabio a casa mia a mangiare e gli ho spiegato che mi stava succedendo qualcosa, non mi mancava e non sentivo la necessità di sentirlo. Sono sincera e lo sono sempre stata sempre ma lui non mi ha capita fino in fondo”.

Clara fa sapere anche che tra i due ora non corre buon sangue, un tuffo al cuore amaro per i fan della coppia che ha sperato fino all’ultimo ad un lieto fine anche per loro.