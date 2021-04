Partecipò a Matrimonio a prima vista 3 e molti se la ricordano perché non è mai stata realmente interessata all’uomo che ha sposato. Oggi fa una confessione inaspettata.

Ve la ricordate Daniela Benvenuto? Partecipò alla terza edizione di Matrimonio a prima vista Italia, dove sposò Roberto Orlandini.

Lei è una dietista sportiva di Arcore mentre lui, proveniente da Seriate, dopo aver perso il suo patrimonio da giovane a causa di un investimento sbagliato, si era reinventato lavorando giorno e notte come operaio presso un’azienda fino a diventarne dirigente.

L’uomo, durante il programma, aveva tentato il tutto per tutto per conquistare Daniela ma la donna non ne voleva proprio sapere, confessando che per lei non era scattata la scintilla. Non ha mai provato interesse o tentato un avvicinamento verso suo marito, fino a quando anche Roberto ha gettato la spugna e i due hanno divorziato.

Daniela si era mostrata quasi ‘offesa’ di non aver trovato sull’altare l’uomo dei suoi sogni.

La confessione di Daniela

Nella trasmissione di Twitch condotta da Marco Rompietti (attuale fidanzato di Nicole Soria, il quale partecipò a Matrimonio a prima vista nel 2019), Daniela fa una dichiarazione clamorosa e inaspettata.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma la dietista di Arcore ha confessato di essere innamorata di una donna, facendo outing e svelando che il suo orientamento sessuale non è quello che tutti pensavano di conoscere.

La dietista di Arcore ha ammesso che dopo il matrimonio con Roberto ha avuto diverse frequentazioni fino ad accorgersi di essere attratta dalle donne.

Ha aggiunto che ora è felice accanto a una ragazza, le due fanno coppia fissa da pochi mesi e sono molto innamorate. Anche la madre di Daniela è a conoscenza di questo amore ed è dalla parte di sua figlia.

Il riassunto della live sarà disponibile da domani su YouTube, sul canale di Marco Rompietti.