“Sei una meraviglia del creato” la serie di FOTO della Fico è disarmante

Raffaella Fico punta forte e sbanca tutto vincendo il cuore dei suoi fan conquistandolo senza nessuno sforzo

Il poker di foto pubblicate sul suo profilo Instagram da Raffaella Fico le permette di vincere il cuore dei suoi follower ben felici di metterlo in palio. In questi scatti infatti la showgirl napoletana si mostra in tutto il suo fascino e sensualità che difficilmente possono essere ricreati se non donati direttamente da Madre Natura. Raffaella si è lasciata ritrarre in diverse pose su un divano che la fa da protagonista in un locale stile anni 70. Il suo vestitino blu poco riesce a fare contro la voglia incontenibile delle gambe di mostrarsi in tuta la loro magnificenza.

Anche il décolleté, tipico di una bellezza mediterranea come la sua, non riesce a restare nei limiti che la scollatura tenta inutilmente di imporgli. Raffaella in queste foto è una vera apoteosi di fascino ed eros regalando delle immagini che sono destinate a turbare a lungo i sogni più piccanti dei suoi follower.

Raffaella Fico e la promessa che accende il cuore dei napoletani

Raffaella Fico è nata a Cercola, uno dei comuni che fanno parte della città metropolitana di Napoli. Tenendo fede alle sue origini è da sempre una grandissima tifosa della squadra partenopea che da quando ha raggiunto la popolarità ha sempre sostenuto. Alcuni anni fa, quando gli azzurri negli anni della direzione tecnica di Sarri combattevano per il primo posto, aveva fatto una promessa che assicurava una festa nella festa. Raffaella infatti si era impegnata a lanciarsi in uno spogliarello nel caso in cui la squadra del Napoli avesse conquistato lo scudetto. Purtroppo per i tifosi partenopei gli azzurri quell’anno arrivarono solo terzi alle spalle di Juventus e Roma. In questa stagione le aspirazioni del club si sono dovute ridimensionare e l’obiettivo da centrare per gli uomini di Gattuso è la qualificazione alla Champions.

In una recente intervista a Raffaella è stato chiesto se fosse pronta a rifare la stessa promessa nel caso in cui venisse raggiunto il quarto posto in classifica. Da scaramantica qual è non ha voluto dare una risposta precisa limitandosi a far sperare affermando: “Vediamo quello che succede e poi ne parliamo“.