Noemi splende di bellezza su Instagram: la cantante ha postato uno scatto in cui ha messo in mostra il suo fascino e i suoi incredibili occhi.

Noemi è una delle cantanti più amate e apprezzate dagli italiani. Nonostante ciò, la romana è stata vittima di bullismo soprattutto in rete. Alcuni utenti, infatti, la deridevano e la schernivano per presunti chili in più. La 39enne si è sottoposta ad una dieta incredibile e oggi appare più magra che mai.

La nativa di Roma ha un grosso seguito su Instagram: il suo account vanta 511mila followers. La 39enne, ogni giorno, condivide stories e fotografie in cui sfodera tutto il suo fascino e la sua bellezza. La fotografia apparsa oggi sul suo profilo ha conquistato subito l’attenzione di tutti.

Noemi strega tutti con la sua bellezza: che occhi

Noemi, nell’ultimo scatto postato sui social, si trova vicino a tantissimi mazzi di fiori. La cantante sfodera il suo viso luminosissimo e incanta la platea con i suoi occhi meravigliosi e le sue labbra. Il sorriso, inoltre, non passa inosservato ed è come al solito contagioso e raggiante.

“La Libertà è un Fiore che non Muore Mai Buon 25 aprile a tutti Noi”, ha scritto nella didascalia. Per questa giornata così importante per gli italiani, la classe 1982 ha deciso di riportare un messaggio da brividi nella didascalia. Come probabilmente ben sapete, oggi è

l’ Anniversario della liberazione d’Italia e si celebra la liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista.

Noemi, qualche giorno fa, mise in mostra il suo fisico condividendo una fotografia in cui indossava un micro top che scopriva totalmente il suo ventre.