“Non ho vestiti addosso” la FOTO di Anna Tatangelo toglie il fiato

Anna Tatangelo posa senza nulla addosso in una foto pubblicata su Instagram. Il commento è evidente, ma l’immagine vi lascerà senza parole.

Anna Tatangelo non smette di incantare i fan. Oltre a essere una bravissima cantante, dotata di una voce angelica e indimenticabile, è anche una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Sguardo penetrante, labbra carnose e corpo statuario: la nota cantante non lascia davvero nessuno indifferente. Per questo è approdata in tv anche in vesti diversi da quella da cantante. E come dimenticarla nei panni di giudice di XFactor? Nel noto talent Anna ha mostrato una grande cultura musicale e un carisma invidiabile.

Ma non è finita qui. La sua avventura come giudice è continuata, seppur in un talent diverso. L’anno scorso, infatti, in molti l’hanno apprezzata in All togheter now, il programma condotto da MIchelle Hunziker.

In questo caso Anna è stata affiancata da altri giudici provenienti, come lei, dal panorama musicale italiano: J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga hanno conquistando il pubblico di Canale 5 non solo come giudici ma anche come artisti: le loro performance hanno fatto divertire ed emozionare tutti.

Anna Tatangelo senza veli lascia senza parole: la FOTO è pazzesca

Ma torniamo alla sua bellezza. Anna fa girare la testa a milioni di italiani. Sui social, dove conta quasi 2 milioni di follower, regala scatti davvero sensuali.

In uno dei più recenti la vediamo posare quasi senza veli. Accovacciata, con delle calze super trasparenti, la cantante posa in topless, cercando invano di coprirsi. Ma ai fan non sfuggono le sue forme giunoniche. E i complimenti non tardano ad arrivare a fiumi sotto la bellissima foto: “Bellezza, hai sempre un bel fascino” scrive qualcuno, “Sei una dea” sottolinea qualcun’altro.

Un vero inno all’eleganza e alla sensualità femminile: questo scatto in bianco e nero è una dedica alla bellezza delle donne che non può non ammaliare chiunque la guardi.