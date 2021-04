Tutte le foto di Miriam Leone sono spettacolari: la bellissima attrice anche oggi ha stupito i fans con uno scatto incantevole.

Miriam Leone, per chi ancora non la conoscesse, è un’attrice italiana dotata di una bellezza illimitata e di un talento sconfinato. La siciliana ha debuttato al cinema in ‘Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso’ di Giovanni Veronesi. Nella sua carriera ha preso parte a pellicole come ‘La scuola più bella del mondo’, ‘In guerra per amore’ e ‘Diabolik’ e ha recitato in serie televisive come ‘Distretto di polizia’ e ‘Il tredicesimo apostolo’.

La Leone è una vera e propria star anche sui social network: ogni giorno la 36enne delizia la sua platea con scatti prorompenti in cui mette in mostra il suo fascino e il suo fisico. L’ultima fotografia apparsa online è davvero incredibile: l’avvenenza della classe 1985 è davvero incredibile.

Miriam Leone sempre da fantascienza: la sua bellezza non ha limiti

Secondo quanto si legge nella didascalia della foto apparsa sul suo profilo ufficiale di Instagram, Miriam oggi ha deciso di fare il cambio di stagione. In questo particolare periodo dell’anno, milioni di persone decidono di spostare felpe, giubbini pesanti e maglie di lana a favore di T shirt, pantaloncini, cappottini leggeri e maglioncini.

La sua espressione è letteralmente incredibile: l’impresa per la 36enne è stata alquanto ardua. Impossibile non soffermarsi sulla bellezza del suo viso e su i suoi occhi che praticamente ti lasciano un segno. I followers stanno inondando il post di complimenti. “Sempre bella”, “Stupenda…semplicemente”, “Sei mitica”, si legge.

Miriam, qualche mese fa, decise di provocare diversi mal di testa pubblicando una fotografia in cui non indossava il reggiseno.