Il fisico da modella di Cristina Buccino paralizza i suoi ammiratori in uno scatto dalle mille bellezze: “Perché ci fai questo?”

La modella e showgirl calabrese, Cristina Buccino, vanta negli ultimi tempi un successo sulle piattaforme social davvero senza precedenti. Il suo profilo Instagram ha appena raggiunto i 2,5 milioni di follower, salendo in tal modo in vetta alla classifica delle influencer italiane più in voga al momento. Oltre ad essere specializzata in “Digital Placememt & Management” ed essere approdata agli esordi della sua carriera sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione su RaiUno con “Tutto X Tutto“, Cristina, è ancora presente nei palinsesti televisivi. Sebbene le sue apparizioni sul web si aggiudichino come le più degne di nota, almeno a ben dire dei suoi innumerevoli ammiratori. Scopriamo assieme il suo ultimo scatto.

Cristina Buccino ed il mozzafiato “doccia time” in bianco e nero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Al più spontaneo ed interrogativo commento da parte di un utente, evidentemente estasiato difronte a cotanta bellezza in un momento così personale di Cristina, “Perché ci fai questo?“, si aggiungono con decisione una vasta lista di apprezzamenti di ogni genere. Lo scatto in bianco e nero, che ritrae la soubrette durante la sera passata allo specchio ed in procinto di concedersi una doccia rilassante, sta per sfiorare questa mattina gli oltre 100mila like.

“Buon proseguimento affascinante e splendente dea ❤️😍😍“, continua più tardi un altro fan della nativa di Castrovillari. Ma, al di là dei complimenti a lei rivolti, cos’altro avrà trovato di interessante per occupare la giornata di ieri?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Il sabato mattina dà il via agli allenamenti nel suo appartamento, ornato da piante e da decorazioni vintage e molto suggestive. Un ambiente che sembra far caso e sfruttare al meglio le qualità benefiche, così come si rivelano anche le sue abitudini. Nulla da aggiungere, è una meravigliosa miss, salutare e sempre alla moda.