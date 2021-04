Il parare del web: “impossibile resisterle…”, è “la più bella del mondo”: Melissa Satta sulla spiaggia è una bellezza senza tempo.

Ricordata ancora adesso come una delle più amate veline nella storia del programma d’informazione ed intrattenimento “Striscia La Notizia“, la modella e showgirl di origini statunitensi, Melissa Satta, vanta anche un validissimo elenco di partecipazioni nel ruolo di protagonista per varie campagne pubblicitarie di alta moda. Ebbene, fin dal suo esordio sul piccolo schermo, nel lontano 2005, pressoché reduce dalla sua molto chiacchierata storia d’amore con l’opinionista e modello Daniele Interrante, agli ultimi anni. Vestendo e sponsorizzando firme celebri, come quelle di “Freddy” e “Patrizia Pepe“, rispettivamente nel 2013 e poi nel 2015, è tutt’ora abile e meravigliosa cavalcatrice dell’onda mediatica.

Il recente successo, invece sui social, pare sia per lo più merito della sua importante carriera nel mondo dello spettacolo, e della curiosità sulla sua vita privata scatenata nel tempo nei suoi fan. Ed è proprio nel rivivere tutti i suoi traguardi che, la bellissima Melissa, ha deciso di lasciarsi andare ad uno scatto vagamente malinconico ma superbo. Riguardante per l’appunto il successo del suo primo periodo sulle scene.

Melissa Satta, iconica in rosso sulla spiaggia: è bellezza senza tempo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Uno scatto professionale che lascia i suoi fan su Instagram senza fiato sin dalla prima occhiata. Nel quale mostra la soubrette trentacinquenne, nativa di Boston, in una forse delle più belle, ma in quel momento sfortunatamente nascosta dalla sua figura, spiagge italiane. Melissa resta però, tra la sabbia e le sue onde, la conchiglia più bella. Un carisma a ben dire sopravvissuto al tempo che passa ed una maturità che adesso le calza a pennello.

In un tailleur molto elegante dalla tinta rossa e con un incarnato particolarmente bronzato, la dolce diva nata sotto il segno dell’Acquario scrive in tal modo in didascalia. “Ricordi…..📸” a quanto pare l’istantanea è lì riuscendo a parlare per lei. Dunque, una sola parola per descrivere il suo contenuto è più che sufficiente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

“La più bella del mondo 🔥“, commenterà un suo ammiratore, immediatamente seguito dal restante dei già 60mila apprezzamenti ricevuti al post. Nel frattempo, a casa della modella, lei stessa è alle prese con i primi germogli di primavera. Nelle sue storie, soltanto pochi minuti fa, è apparso il primo fiore bianco di simile bellezza…