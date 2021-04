Il relitto è stato individuato: lo ha riferito la Marina indonesiana questa domenica 25 aprile. Gli ultimi aggiornamenti.

Very heartsinking to hear the news of KRI Nanggala 402, Indonesia’s submarine, which went missing on Apr21, is confirmed to be on eternal patrol. Our deepest condolence to families of all 53 crew members and country. #MilkTeaAlliance @IDmilktea pic.twitter.com/ZCUfScdWTU

— Sandar Htwe (@sandarhtwe22) April 25, 2021