Rocio Morales senza freni sul matrimonio con Raoul: “Non me l’ha chiesto”

Ospite di Domenica In per presentare il suo nuovo libro, Rocio Morales ha parlato del travolgente amore con Raoul Bova e del mancato matrimonio: “Non me l’ha chiesto”

Ospite di Domenica In per presentare il suo libro, Rocio Morales si è lasciata completamente andare con Mara Venier, parlando della sua carriera e della famiglia che la modella ha creato assieme a Raoul Bova. Quando la conduttrice le ha domandato delle sue bambine e di come stessero affrontando la situazione pandemica, Rocio non ha nascosto la propria sofferenza: “Ci siamo stancati. La cosa che mi fa paura è che si sono disabituate al contatto con le persone“.

L’attrice, che nel 2013 si è trasferita in Italia per lavoro, non avrebbe mai immaginato che, per amore, si sarebbe stabilita definitivamente in un’altra nazione. “E’ stata una fregatura“, ha detto sorridendo la Morales, spiegando alla Venier i motivi che l’hanno portata ad innamorarsi dell’attore. In merito al matrimonio, tuttavia, la modella si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa: “Non so se ci sposeremo, non me l’ha chiesto“.

