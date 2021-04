L’incidente è avvenuto la settimana scorsa: la paziente ha rischiato di perdere la vista, salvata grazie alla lente a contatto.

Una donna americana ha rischiato di perdere la vista la scorsa settimana, quando ha accidentalmente scambiato la colla per unghie per il suo abituale collirio. L’incidente è avvenuto nello Stato federato del Michigan, Stati Uniti. La malcapitata è Yacedrah Williams, la quale ha commesso il grave sbaglio lo scorso giovedì (15 aprile), quando si è alzata nel cuore della notte per alleviare la secchezza oculare. In pochi minuti, l’errore irreparabile: a causa della somiglianza dei flaconi, la signora, ancora assonnata, pescò alla cieca la colla per unghie dalla sua borsetta e schiacciò la fiala all’interno dell’occhio.

La lente a contatto le ha salvato la vista

Yacedrah Williams si è resa conto dell’errore nel momento in cui è uscita la goccia di colla. Era già troppo tardi: la colla, che la donna era solita utilizzare per riparare le unghie rotte, le era già caduta nell’occhio, provocandone la chiusura temporanea. “Ho provato a pulirlo, ma la colla mi aveva già serrato l’occhio.“, ha precisato la signora alla stazione televisiva locale WXYZ. In preda al panico, la malcapitata ha svegliato e chiesto aiuto al marito. In attesa dei soccorsi, Yacedrah Williams si è sciacquata a fondo l’occhio con acqua fredda: “Di sicuro un’ottima idea.“, secondo il parere di un oftalmologo intervistato dal canale WXYZ. La signora è stata trasferita d’urgenza in ospedale ed è riuscita a riaprire l’occhio grazie alla lente a contatto: fortunatamente la colla era caduta solo sulla superficie del dispositivo.

Dopo l’incidente, Yacedrah Williams ha assicurato che “non conserverà più i due flaconi nella stessa borsa.”

