“Sei uno scaccia pensieri” a Sara Croce la dedica per la FOTO più bella

L’ultimo scatto postato dalla Bonas Sara Croce ha bloccato i cuori di moltissimi suoi fan suo social, gambe chilometriche e sguardo penetrante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Quando si dice che la classe non è acqua. Questo vale per la modella Sara Croce che dopo il debutto come madre natura a “Ciao Darwin”, ora è tra le dee di “Avanti un altro” che dall’11 aprile scorso è in onda anche la sera con una versione tutta dedicata ai vip dello spettacolo.

La nativa di Garlasco e classe 1998, si muove nel programma assieme alle colleghe Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e Claudia Ruggeri. Lei è un tripudio di sensualità nonostante la giovane età, movenze sinuose e sguardo penetrante che traspare ad ogni suo respiro. Tutto ciò è inconfondibile anche nell’ultimo scatto postato su Instagram. Vedere per credere.

Sara Croce, una dea in body sgambatissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Il fotografo Francesco Acri sembra essere ormai un volto noto per Sara Croce che sempre più spesso posa per lui in shooting mozzafiato che bloccano letteralmente il web. L’ultimissimo scatto postato nel feed di Instagram la ritrae con i capelli bagnati mentre in piedi fa posa stabile sulla gamba sinistra in una mise decisamente provocante.

Peso spostato per accentuare la muscolatura delle gambe che così appaiono ancora più lunghe e sinuose. Indossa solo delle décolleté nere a stiletto, un body giallo pastello e un giubbino di jeans. In pochissime ore la valletta di “Avanti un altro” ha collezionato oltre 45mila like e commenti focosi da parte di fan. Il più bello in assoluto: “Sara, sei uno schiaccia pensieri!“

Sappiamo direttamente dalle Instagram stories di Sara che al momento di trova a Bari per alcuni altri scatti che realizzerà con l’amica blogger Elisa. Le vediamo sorridere serene e allegre in questo metà aprile prima delle prime deboli riaperture dopo il lockdown.