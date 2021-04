Carolina Stramare è sempre più bella. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram ha letteralmente fatto impazzire i fan: a chi è diretto quel commento?

Carolina Stramare è una vera dea di bellezza. Occhi verde smeraldo, chioma corvina e un corpo a dir poco perfetto: la bellezza della modella nostrana è indiscutibile.

Nota per aver ottenuto il titolo di Miss Italia nel 2019, Carolina è considerata una delle donne più belle del Bel Paese, tanto da attirare l’attenzione di tutto il mondo dello spettacolo.

Eppure, la bella modella ligure, non ama essere sotto i riflettori, e si tiene al sicuro da gossip e chiacchiericci sulla sua vita privata. Non a caso, le sono stati attribuiti diversi flirt che, con eleganza e riservatezza, la giovane Miss ha subito smentito. In particolare, subito dopo la vittoria del noto concorso di bellezza, in molti hanno parlato di una relazione con Eros Ramazzotti.

Carolina ha prontamente smentito le voci: a quanto pare i due si sono sentiti dopo la vittoria del concorso di bellezza, il cantante le avrebbe scritto per congratularsi anche perché, come lei stessa spiega, uno dei suoi tatuaggi riprende le frasi di una celebre canzone di Eros che Carolina ha dedicato a sua mamma, scomparsa prematuramente.

Carolina Stramare spacca Instagram: il primo piano è un sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Ma passiamo al suo successo su Instagram. I social sono la piazza preferita dalla bella genovese, che pubblica spesso diversi scatti della sua persona. L’ultimo è un selfie dove, senza trucco e senza alcun filtro, Carolina regala un’immagine di straordinaria bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

“Senza tutto quel trucco che ti sporca la faccia che ti fa un po’ distratta ti preferisco sai”. Eccolo il commento a corredo del post: una frase tratta dal brano Una donna così di Gianluca Grignani, la descrizione perfetta per questo primo piano pazzesco.